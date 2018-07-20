В 1 сезоне сериала «Энчантималс. Невероятно волшебные истории» благодаря новому изобретению Бри силы всей команды в разы увеличиваются. Правда, это приносит не так уж много пользы. Когда Флик узнает, что другие ее подруги тайком устраивают Фелисити вечеринку-сюрприз, она чуть не портит подарок, распространяя слухи. Затем девочки отправляются в Ледяной лес в поисках мороженого, которое никогда не тает. В пути становится понятно, как сильно героини отличаются между собой. Когда сверхорганизованная Фелисити и небрежный, импульсивный Сейдж решают вместе испечь пирог по одному из рецептов Бри, результат получается неожиданным.