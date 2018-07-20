Menu
Enchantimals: Tales from Everwilde season 1 watch online

Enchantimals: Tales from Everwilde season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Enchantimals: Tales from Everwilde Seasons Season 1

Enchantimals: Tales from Everwilde 0+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 20 July 2018
Production year 2018
Number of episodes 26
Runtime 4 hours 20 minutes
"Enchantimals: Tales from Everwilde" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Энчантималс. Невероятно волшебные истории» благодаря новому изобретению Бри силы всей команды в разы увеличиваются. Правда, это приносит не так уж много пользы. Когда Флик узнает, что другие ее подруги тайком устраивают Фелисити вечеринку-сюрприз, она чуть не портит подарок, распространяя слухи. Затем девочки отправляются в Ледяной лес в поисках мороженого, которое никогда не тает. В пути становится понятно, как сильно героини отличаются между собой. Когда сверхорганизованная Фелисити и небрежный, импульсивный Сейдж решают вместе испечь пирог по одному из рецептов Бри, результат получается неожиданным.

Series rating

7.1
Rate 12 votes
7.3 IMDb
"Enchantimals: Tales from Everwilde" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 1 Episode 1
20 July 2018
Episode 2
Season 1 Episode 2
27 July 2018
Episode 3
Season 1 Episode 3
3 August 2018
Episode 4
Season 1 Episode 4
10 August 2018
Episode 5
Season 1 Episode 5
17 August 2018
Episode 6
Season 1 Episode 6
24 August 2018
Episode 7
Season 1 Episode 7
31 August 2018
Episode 8
Season 1 Episode 8
7 September 2018
Episode 9
Season 1 Episode 9
14 September 2018
Episode 10
Season 1 Episode 10
21 September 2018
Episode 11
Season 1 Episode 11
2 November 2018
Episode 12
Season 1 Episode 12
9 November 2018
Episode 13
Season 1 Episode 13
16 November 2018
Episode 14
Season 1 Episode 14
23 November 2018
Episode 15
Season 1 Episode 15
30 November 2018
Episode 16
Season 1 Episode 16
7 December 2018
Episode 17
Season 1 Episode 17
14 December 2018
Episode 18
Season 1 Episode 18
21 December 2018
Episode 19
Season 1 Episode 19
28 December 2018
Episode 20
Season 1 Episode 20
4 January 2019
Episode 21
Season 1 Episode 21
11 January 2019
Episode 22
Season 1 Episode 22
18 January 2019
Episode 23
Season 1 Episode 23
25 January 2019
Episode 24
Season 1 Episode 24
1 February 2019
Episode 25
Season 1 Episode 25
8 February 2019
Episode 26
Season 1 Episode 26
15 February 2019
TV series release schedule
