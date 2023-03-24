Menu
Odinochestva.net 2023, season 1

Odinochestva.net season 1 poster
Одиночества.net 16+
Title Сезон 1
Season premiere 24 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
В 1 сезоне сериала «Одиночества.net» Татьяна Лейкина считает, что все в ее жизни складывается лучшим образом. Она любит свою работу, неплохо зарабатывает, а скоро еще и собирается выйти замуж. Ситуация меняется, когда любимый жених предает девушку ради одной обеспеченной особы. В этот момент Таня лишается своей престижной работы. Неожиданно героиня выясняет, что предавший ее ухажер постоянно заходил на сайт знакомств «Одиночества.net». Одержимая жаждой мести, девушка тоже регистрируется на этом портале. Она хочет найти спутника жизни и показать своему бывшему жениху, что прекрасно справляется и без него.

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
24 March 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
24 March 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
24 March 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
24 March 2023
