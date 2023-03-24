В 1 сезоне сериала «Одиночества.net» Татьяна Лейкина считает, что все в ее жизни складывается лучшим образом. Она любит свою работу, неплохо зарабатывает, а скоро еще и собирается выйти замуж. Ситуация меняется, когда любимый жених предает девушку ради одной обеспеченной особы. В этот момент Таня лишается своей престижной работы. Неожиданно героиня выясняет, что предавший ее ухажер постоянно заходил на сайт знакомств «Одиночества.net». Одержимая жаждой мести, девушка тоже регистрируется на этом портале. Она хочет найти спутника жизни и показать своему бывшему жениху, что прекрасно справляется и без него.