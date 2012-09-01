Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

1812 season 1 watch online

1812 season 1 poster
Kinoafisha TV Shows 1812 Seasons Season 1

1812 12+
Title Сезон 1
Season premiere 1 September 2012
Production year 2012
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 24 minutes
"1812" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «1812» армия, возглавляемая французским императором Наполеоном, входит на территорию Российской империи летним утром 1812 года. В западной части государства противостоят врагу три русские армии, состоящие из 220 тысяч человек. Против них выходят 614 тысяч бойцов Наполеона. Всего же во французских войсках служит свыше 800 тысяч солдат, перевес явно на стороне захватчиков. В 16 губерниях России жители сформировывают ополчения, а на Украине, Дону и Урале – казачьи полки. Дворяне тоже отправляются воевать. Митрополит Платон преподносит императору образ Сергия Радонежского, который Александр Первый отдает московскому ополчению.

Series rating

7.3
Rate 12 votes
"1812" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Нашествие
Season 1 Episode 1
1 September 2012
Бородино
Season 1 Episode 2
2 September 2012
Противостояние
Season 1 Episode 3
8 September 2012
Изгнание
Season 1 Episode 4
9 September 2012
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more