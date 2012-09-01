В 1-м сезоне сериала «1812» армия, возглавляемая французским императором Наполеоном, входит на территорию Российской империи летним утром 1812 года. В западной части государства противостоят врагу три русские армии, состоящие из 220 тысяч человек. Против них выходят 614 тысяч бойцов Наполеона. Всего же во французских войсках служит свыше 800 тысяч солдат, перевес явно на стороне захватчиков. В 16 губерниях России жители сформировывают ополчения, а на Украине, Дону и Урале – казачьи полки. Дворяне тоже отправляются воевать. Митрополит Платон преподносит императору образ Сергия Радонежского, который Александр Первый отдает московскому ополчению.