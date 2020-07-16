Сюжет сериала, основанного на романе Агаты Кристи, происходит в наши дни. Десять незнакомцев — пятеро мужчин и пять женщин — получают заманчивое предложение отдохнуть на роскошном курорте на тропическом острове. Они никогда раньше не видели друг друга, но всех их объединяют ошибки из прошлого, за которые они когда-то не понесли наказания. Оказавшись в ловушке вдали от цивилизации, они один за одним начинают умирать от руки неизвестного убийцы. Кто же совершает эти преступления и останется ли кто-то в живых после этого отпуска?

