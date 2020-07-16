Menu
Ils étaient dix season 1 watch online

Ils étaient dix season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Ils étaient dix Seasons Season 1

Ils étaient dix 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 16 July 2020
Production year 2020
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 12 minutes
"Ils étaient dix" season 1 description

Сюжет сериала, основанного на романе Агаты Кристи, происходит в наши дни. Десять незнакомцев — пятеро мужчин и пять женщин — получают заманчивое предложение отдохнуть на роскошном курорте на тропическом острове. Они никогда раньше не видели друг друга, но всех их объединяют ошибки из прошлого, за которые они когда-то не понесли наказания. Оказавшись в ловушке вдали от цивилизации, они один за одним начинают умирать от руки неизвестного убийцы. Кто же совершает эти преступления и останется ли кто-то в живых после этого отпуска?
 

Series rating

5.7
Rate 12 votes
"Ils étaient dix" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
16 July 2020
Episode 2
Season 1 Episode 2
16 July 2020
Episode 3
Season 1 Episode 3
16 July 2020
Episode 4
Season 1 Episode 4
16 July 2020
Episode 5
Season 1 Episode 5
16 July 2020
Episode 6
Season 1 Episode 6
16 July 2020
TV series release schedule
