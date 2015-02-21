Menu
Nenavizhu i lyublyu 2015, season 1

Ненавижу и люблю 12+
Title Сезон 1
Season premiere 21 February 2015
Production year 2015
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
В 1-м сезоне сериала «Ненавижу и люблю» молодая девушка Вика встречается с парнем. Вскоре она узнает, что забеременела, но родители против того, чтобы она растила сына, да и «счастливый отец» исчезает в неизвестном направлении. Героине приходится отдать маленького Максима в детский дом. Через какое-то время она встречает достойного мужчину, выходит замуж, и на свет появляется ее второй ребенок – дочь Оксана. Но Вику тяготит ее тайна, которой она не может поделиться с новой семьей. Спустя много лет она решает разыскать сына и вымолить его прощение. Но женщина опаздывает: парня уже нашла Оксана… и влюбилась в него.

"Nenavizhu i lyublyu" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
21 February 2015
Серия 2
Season 1 Episode 2
21 February 2015
Серия 3
Season 1 Episode 3
21 February 2015
Серия 4
Season 1 Episode 4
21 February 2015
