Osennyaya melodiya lyubvi 2013, season 1

Осенняя мелодия любви 12+
Season premiere 28 September 2013
Production year 2013
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
В 1-м сезоне сериала «Осенняя мелодия любви» Нине 45 лет, большую часть своей жизни она проработала на складе. Главная героиня всегда весела, с оптимизмом смотрит на жизнь и верит в лучшее. Она проводит много времени с дочерью Наташей и пятилетней внучкой, а также заботится о своем супруге. Однако розовые очки, как это часто бывает, разбиваются стеклами внутрь. Нина не может поверить своим коллегам, которые сообщают ей о том, что у ее супруга есть любовница. Однако вернувшийся поздно вечером домой муж не отрицает факта измены. Он заявляет, что давно полюбил другую женщину. И сейчас она ждет от него ребенка.

"Osennyaya melodiya lyubvi" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Серия 1
Season 1 Episode 1
28 September 2013
Серия 2
Season 1 Episode 2
28 September 2013
Серия 3
Season 1 Episode 3
28 September 2013
Серия 4
Season 1 Episode 4
28 September 2013
