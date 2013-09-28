В 1-м сезоне сериала «Осенняя мелодия любви» Нине 45 лет, большую часть своей жизни она проработала на складе. Главная героиня всегда весела, с оптимизмом смотрит на жизнь и верит в лучшее. Она проводит много времени с дочерью Наташей и пятилетней внучкой, а также заботится о своем супруге. Однако розовые очки, как это часто бывает, разбиваются стеклами внутрь. Нина не может поверить своим коллегам, которые сообщают ей о том, что у ее супруга есть любовница. Однако вернувшийся поздно вечером домой муж не отрицает факта измены. Он заявляет, что давно полюбил другую женщину. И сейчас она ждет от него ребенка.