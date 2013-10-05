Menu
Otpechatok lyubvi 2013, season 1

Отпечаток любви 12+
Season premiere 5 October 2013
Production year 2013
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 4 minutes
"Otpechatok lyubvi" season 1 description

Ульяна – простая девушка с сильным характером. Когда по халатности директора на заводе погибает ее мать, она берет в руки ружье, чтобы восстановить справедливость. Встреча с сыном директора все меняет. В сердце Ульяны поселяется любовь. Счастье так возможно, так близко… Но Игоря неожиданно забирают в армию, и очень скоро оттуда приходит похоронка.

От отчаянья девушка выходит замуж за друга Игоря – Кирилла. Но выясняется, что Игорь жив. Вернувшись, он видит, что его любовь осквернена. Он рвет все нити, связывающие его с Ульяной. Жизнь каждого из них теряет смысл…

Смогут ли герои простить друг друга и вернуть то бесценное, что даровала им судьба – настоящую любовь?

Серия 1
Season 1 Episode 1
5 October 2013
Серия 2
Season 1 Episode 2
5 October 2013
Серия 3
Season 1 Episode 3
5 October 2013
Серия 4
Season 1 Episode 4
5 October 2013
