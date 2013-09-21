Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Chuzhaya zhenschina 2013, season 1

Chuzhaya zhenschina season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Chuzhaya zhenschina Seasons Season 1

Чужая женщина 12+
Title Сезон 1
Season premiere 21 September 2013
Production year 2013
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Chuzhaya zhenschina" season 1 description

Вера считает себя вполне счастливой женщиной, у которой есть любящий муж, хороший дом и достаток. Все в ее жизни мирно и гладко до тех пор, пока в дом не приходит беда. В аварии погибает супруг героини – успешный бизнесмен Дмитрий.

Теперь Вера вдова. Ей предстоит самой справляться с трудностями, управлять бизнесом и поддерживать свекровь. Но беда не приходит одна – оказывается, у погибшего мужа была любовница Юля, и она беременна! Мало того, свекровь, к которой Вера относится как к матери, вдруг начинает опекать Юлю и в конце концов заявляет, что внука она не оставит – ведь он "единственная родная кровиночка в этом мире".

Странно, но именно в этих далеко не радужных обстоятельствах героиня начинает свой путь к настоящему женскому счастью.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Chuzhaya zhenschina" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
21 September 2013
Серия 2
Season 1 Episode 2
21 September 2013
Серия 3
Season 1 Episode 3
21 September 2013
Серия 4
Season 1 Episode 4
21 September 2013
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more