Вера считает себя вполне счастливой женщиной, у которой есть любящий муж, хороший дом и достаток. Все в ее жизни мирно и гладко до тех пор, пока в дом не приходит беда. В аварии погибает супруг героини – успешный бизнесмен Дмитрий.

Теперь Вера вдова. Ей предстоит самой справляться с трудностями, управлять бизнесом и поддерживать свекровь. Но беда не приходит одна – оказывается, у погибшего мужа была любовница Юля, и она беременна! Мало того, свекровь, к которой Вера относится как к матери, вдруг начинает опекать Юлю и в конце концов заявляет, что внука она не оставит – ведь он "единственная родная кровиночка в этом мире".

Странно, но именно в этих далеко не радужных обстоятельствах героиня начинает свой путь к настоящему женскому счастью.