Они любят друг друга. Юные и беззаботные. Собираются пожениться. Но Анна Гарина из бедной семьи, а Олег Бузаев – сын директора мясокомбината. Его отец даже слышать не желает о таком союзе. Да и мать Анны категорически не хочет, чтобы ее дочь попала в эту семью.

Родители делают все, чтобы разъединить молодых людей. Отец Олега объявляет своего сына умершим, а мать Анны лихорадочно выдает дочку замуж и отправляет жить в другой город… Что же заставило родителей таким образом вмешаться в судьбу своих детей? И смогут ли Анна и Олег обрести друг друга и стать счастливыми?