Zlaya sudba 2016, season 1

Zlaya sudba season 1 poster
Злая судьба 12+
Title Сезон 1
Season premiere 8 October 2016
Production year 2016
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Zlaya sudba" season 1 description

Они любят друг друга. Юные и беззаботные. Собираются пожениться. Но Анна Гарина из бедной семьи, а Олег Бузаев – сын директора мясокомбината. Его отец даже слышать не желает о таком союзе. Да и мать Анны категорически не хочет, чтобы ее дочь попала в эту семью.

Родители делают все, чтобы разъединить молодых людей. Отец Олега объявляет своего сына умершим, а мать Анны лихорадочно выдает дочку замуж и отправляет жить в другой город… Что же заставило родителей таким образом вмешаться в судьбу своих детей? И смогут ли Анна и Олег обрести друг друга и стать счастливыми?

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Zlaya sudba" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
8 October 2016
Серия 2
Season 1 Episode 2
8 October 2016
Серия 3
Season 1 Episode 3
8 October 2016
Серия 4
Season 1 Episode 4
8 October 2016
TV series release schedule
