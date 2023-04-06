Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Beef 2023, season 1

Beef season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Beef Seasons Season 1

Beef 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 6 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Beef" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Грызня» события разворачиваются в современном шумном мегаполисе, где, не зная о существовании друг друга, спокойно живут два человека. Дэнни Чо – строительный подрядчик, безуспешно пытающийся найти для своей фирмы новый проект. А Эми Лау – успешная женщина-предприниматель, поглощенная расчетами и контрактами. Однажды, спеша по своим делам, эти двое сталкиваются на дороге, разбивая машины. Конечно же, авария приводит к серьезному конфликту, ведь каждый считает виновником происшествия другого. Вместо того чтобы мирно разойтись, герои начинают настоящую тяжбу, не замечая, как случайный инцидент в корне меняет их жизни.

Series rating

7.8
Rate 16 votes
Beef List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
The Birds Don't Sing, They Screech in Pain
Season 1 Episode 1
6 April 2023
The Rapture of Being Alive
Season 1 Episode 2
6 April 2023
I Am Inhabited By A Cry
Season 1 Episode 3
6 April 2023
Just Not All At The Same Time
Season 1 Episode 4
6 April 2023
Such Inward Secret Creatures
Season 1 Episode 5
6 April 2023
We Draw A Magic Circle
Season 1 Episode 6
6 April 2023
I Am A Cage
Season 1 Episode 7
6 April 2023
The Drama Of Original Choice
Season 1 Episode 8
6 April 2023
The Great Fabricator
Season 1 Episode 9
6 April 2023
Figures Of Light
Season 1 Episode 10
6 April 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more