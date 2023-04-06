В 1 сезоне сериала «Грызня» события разворачиваются в современном шумном мегаполисе, где, не зная о существовании друг друга, спокойно живут два человека. Дэнни Чо – строительный подрядчик, безуспешно пытающийся найти для своей фирмы новый проект. А Эми Лау – успешная женщина-предприниматель, поглощенная расчетами и контрактами. Однажды, спеша по своим делам, эти двое сталкиваются на дороге, разбивая машины. Конечно же, авария приводит к серьезному конфликту, ведь каждый считает виновником происшествия другого. Вместо того чтобы мирно разойтись, герои начинают настоящую тяжбу, не замечая, как случайный инцидент в корне меняет их жизни.