Kinoafisha TV Shows Beef Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: Beef

  • Los Angeles, California, USA

Iconic scenes & Locations

Exterior of Amy's house
22830 Paul Revere Drive, Calabasas, California, USA
Daniel's apartment block
12165 San Fernando Rd, Sylmar, California, USA
The corner garden destroyed by Daniel and Amy
8398 Rudnick Ave, West Hills, California, USA
Jordan's House
House of the Book, Peppertree Lane, Brandeis, California, USA
Daniel's parent's house - lot next to 27166 Carrita Road
Carrita Rd, Malibu, California, USA
Filming Dates

  • 31 January 2022 - 10 May 2022
