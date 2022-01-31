Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Kinoafisha
TV Shows
Beef
Filming locations
Filming Dates & Locations
About
Seasons
Reviews
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Filming locations
Filming Locations: Beef
Los Angeles, California, USA
Iconic scenes & Locations
Exterior of Amy's house
22830 Paul Revere Drive, Calabasas, California, USA
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Daniel's apartment block
12165 San Fernando Rd, Sylmar, California, USA
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The corner garden destroyed by Daniel and Amy
8398 Rudnick Ave, West Hills, California, USA
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jordan's House
House of the Book, Peppertree Lane, Brandeis, California, USA
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Daniel's parent's house - lot next to 27166 Carrita Road
Carrita Rd, Malibu, California, USA
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Filming Dates
31 January 2022 - 10 May 2022
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree