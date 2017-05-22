Menu
Pa-su-kkun 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 22 May 2017
Production year 2017
Number of episodes 32
Runtime 32 hours 0 minute
Когда официальная система правосудия дает сбой, остается лишь одно — брать расследование в собственные руки. Так в одну команду объединяются очень разные люди: подозрительный прокурор Ян и его коллега-идеалист Ким, чокнутый хакер Гонг, интровертка Сео, храбрая полицейская Джо и даже священнослужитель Ли. У каждого в жизни случилась трагедия, виновник которой остался на свободе. Чем больше компания погружается в детали, тем понятнее становится, что их истории связаны. Почему, как и кем — предстоит выяснить участникам группы, иначе они не смогут справиться с травмой и жить дальше.
 

7.4
Rate 13 votes
"Pa-su-kkun" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
22 May 2017
Episode 2
22 May 2017
Episode 3
23 May 2017
Episode 4
23 May 2017
Episode 5
29 May 2017
Episode 6
29 May 2017
Episode 7
30 May 2017
Episode 8
30 May 2017
Episode 9
5 June 2017
Episode 10
5 June 2017
Episode 11
6 June 2017
Episode 12
6 June 2017
Episode 13
12 June 2017
Episode 14
12 June 2017
Episode 15
13 June 2017
Episode 16
13 June 2017
Episode 17
19 June 2017
Episode 18
19 June 2017
Episode 19
20 June 2017
Episode 20
20 June 2017
Episode 21
26 June 2017
Episode 22
26 June 2017
Episode 23
27 June 2017
Episode 24
27 June 2017
Episode 25
3 July 2017
Episode 26
3 July 2017
Episode 27
4 July 2017
Episode 28
4 July 2017
Episode 29
10 July 2017
Episode 30
10 July 2017
Episode 31
11 July 2017
Episode 32
11 July 2017
