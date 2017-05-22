Когда официальная система правосудия дает сбой, остается лишь одно — брать расследование в собственные руки. Так в одну команду объединяются очень разные люди: подозрительный прокурор Ян и его коллега-идеалист Ким, чокнутый хакер Гонг, интровертка Сео, храбрая полицейская Джо и даже священнослужитель Ли. У каждого в жизни случилась трагедия, виновник которой остался на свободе. Чем больше компания погружается в детали, тем понятнее становится, что их истории связаны. Почему, как и кем — предстоит выяснить участникам группы, иначе они не смогут справиться с травмой и жить дальше.

