В 5 сезоне шоу «Что было дальше?» в кресле гостя появился бывший участник проекта Сергей Детков. Выпуск вышел в эфир в весьма дружелюбной атмосфере. Также зрителям покаялся особенно интересным эпизод с молодым блогером, тиктокером и певцом Даней Милохиным. В студии участники не стеснялись в выражениях и вовсю глумились над темой детдомовского прошлого тиктокера. К этому моменту место Рустама занял новый резидент Эмир Кашоков. Скандально известный журналист Отар Кушанашвили пустился в воспоминания о своей лихой юности. Ведущие поддержали его ностальгический порыв и придумали свою версию завершения истории.