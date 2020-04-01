Menu
Chto bylo dalshe? (2019), season 5

Chto bylo dalshe? season 5 poster
Что было дальше? 18+
Title Сезон 5
Season premiere 1 April 2020
Production year 2020
Number of episodes 13
Runtime 18 hours 51 minutes
В 5 сезоне шоу «Что было дальше?» в кресле гостя появился бывший участник проекта Сергей Детков. Выпуск вышел в эфир в весьма дружелюбной атмосфере. Также зрителям покаялся особенно интересным эпизод с молодым блогером, тиктокером и певцом Даней Милохиным. В студии участники не стеснялись в выражениях и вовсю глумились над темой детдомовского прошлого тиктокера. К этому моменту место Рустама занял новый резидент Эмир Кашоков. Скандально известный журналист Отар Кушанашвили пустился в воспоминания о своей лихой юности. Ведущие поддержали его ностальгический порыв и придумали свою версию завершения истории.

6.2
Rate 13 votes
Павел Воля х Сергей Детков
Season 5 Episode 1
1 April 2020
Даня Милохин х Иван Абрамов
Season 5 Episode 2
22 April 2021
Евгений Чебатков х Big Russian Boss
Season 5 Episode 3
20 May 2021
Михаил Галустян х Григорий Лепс
Season 5 Episode 4
4 June 2021
Иван Дорн х Заур Байцаев
Season 5 Episode 5
24 June 2021
Гурам Амарян х Демис Карибидис
Season 5 Episode 6
16 July 2021
Юрий Лоза х Андрей Бебуришвили
Season 5 Episode 7
5 August 2021
Моргенштерн x Егор Крид
Season 5 Episode 8
16 September 2021
Евгений Понасенков x Александр Емельяненко
Season 5 Episode 9
7 October 2021
DAVA х Паша Техник
Season 5 Episode 10
28 October 2021
Амиран Сардаров х Расул Чабдаров
Season 5 Episode 11
2 December 2021
Александр Ревва х Сергей Орлов
Season 5 Episode 12
17 December 2021
Рустам Рептилоид х Богдан Титомир х Азамат Мусагалиев х Денис Дорохов х Джиган
Season 5 Episode 13
31 January 2021
