Chto bylo dalshe? (2019), season 4

Chto bylo dalshe? season 4 poster
Что было дальше? 18+
Title Сезон 4
Season premiere 17 September 2020
Production year 2020
Number of episodes 7
Runtime 10 hours 9 minutes
"Chto bylo dalshe?" season 4 description

В 4 сезоне шоу «Что было дальше?» произошли очередные кадровые перестановки. На смену Сергею Деткову пришел Илья Макаров, которого публика знает как Макара. Проект посетили многие известные персоны, в числе которых блогер Настя Ивлеева, комик Денис Дорохов и актер Павел Деревянко. Зрителям запомнился выпуск с Эриком Давидычем. Алексей Щербаков отметил, что, несмотря на все издевки, исполнитель нашел в себе силы пожать «обидчикам» руки. А скандально известная балерина Анастасия Волочкова и вовсе продемонстрировала чудеса самоиронии. Во время выпуска она не только села на шпагат, но и вдоволь посмеялась над собой.

TV Show rating

6.2
Rate 13 votes
HammAli & Navai x Братья Пономаренко
Season 4 Episode 1
17 September 2020
Богдан Титомир x Василий Уткин
Season 4 Episode 2
8 October 2020
Никита Джигурда x Павел Дедищев
Season 4 Episode 3
29 October 2020
Слава Комиссаренко x Отар Кушанашвили
Season 4 Episode 4
19 November 2020
Павел Деревянко x Денис Дорохов
Season 4 Episode 5
10 December 2020
Дмитрий Губерниев х Настя Ивлеева х Олег Майами х Гарик Харламов х Джиган
Season 4 Episode 6
31 December 2020
Антон Лапенко х Александр Гудков
Season 4 Episode 7
14 January 2021
