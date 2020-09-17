В 4 сезоне шоу «Что было дальше?» произошли очередные кадровые перестановки. На смену Сергею Деткову пришел Илья Макаров, которого публика знает как Макара. Проект посетили многие известные персоны, в числе которых блогер Настя Ивлеева, комик Денис Дорохов и актер Павел Деревянко. Зрителям запомнился выпуск с Эриком Давидычем. Алексей Щербаков отметил, что, несмотря на все издевки, исполнитель нашел в себе силы пожать «обидчикам» руки. А скандально известная балерина Анастасия Волочкова и вовсе продемонстрировала чудеса самоиронии. Во время выпуска она не только села на шпагат, но и вдоволь посмеялась над собой.