Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Chto bylo dalshe? (2019), season 3

Chto bylo dalshe? season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Chto bylo dalshe? Seasons Season 3

Что было дальше? 18+
Title Сезон 3
Season premiere 2 April 2020
Production year 2020
Number of episodes 8
Runtime 11 hours 36 minutes
"Chto bylo dalshe?" season 3 description

В 3 сезоне шоу «Что было дальше?» успели побывать артисты Джиган, Kyivstoner, Стас Костюшкин, юмористы Илья Соболев, Вадим Галыгин и Тимур Батрутдинов, писатель Сергей Минаев, комментатор Дмитрий Губерниев. При этом участники проекта уважительно отнеслись к первой даме, которая пришла на проект, Лолите Милявской. Причем экстравагантная певица сама неоднократно «нарывалась» во время своей истории. Чуть раньше Алексей Щербаков, Тамби Масаев и Рустам Рептилоид довели до истерики юмористку Ирину Чеснокову в «Баре в большом городе». Потом оказалось, что их последующие отношения оставались весьма напряженными.

TV Show rating

6.2
Rate 13 votes
Chto bylo dalshe? List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Юрий Дудь х Лолита
Season 3 Episode 1
2 April 2020
Незлобин х Вассерман
Season 3 Episode 2
23 April 2020
Витя АК х Митя Фомин
Season 3 Episode 3
14 May 2020
Настя Ивлеева x Тимати
Season 3 Episode 4
18 June 2020
Джиган x Ваня Усович
Season 3 Episode 5
9 July 2020
Антон Шастун x NILETTO
Season 3 Episode 6
30 July 2020
Доминик Джокер x Виталий Милонов
Season 3 Episode 7
20 August 2020
Алексей Смирнов x Михаил Шуфутинский
Season 3 Episode 8
3 September 2020
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more