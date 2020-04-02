В 3 сезоне шоу «Что было дальше?» успели побывать артисты Джиган, Kyivstoner, Стас Костюшкин, юмористы Илья Соболев, Вадим Галыгин и Тимур Батрутдинов, писатель Сергей Минаев, комментатор Дмитрий Губерниев. При этом участники проекта уважительно отнеслись к первой даме, которая пришла на проект, Лолите Милявской. Причем экстравагантная певица сама неоднократно «нарывалась» во время своей истории. Чуть раньше Алексей Щербаков, Тамби Масаев и Рустам Рептилоид довели до истерики юмористку Ирину Чеснокову в «Баре в большом городе». Потом оказалось, что их последующие отношения оставались весьма напряженными.