Во 2 сезоне шоу «Что было дальше?» в студию к Сабурову, Щербакову и другим ведущим приходят различные гости и делятся своими историями из жизни, останавливая рассказ на самом интригующем месте. Задача комиков – придумать, чем история завершилась. В финале гость вручает специальный приз (как правило, это что-то незначительное: ананас, бутылка вина и тому подобное) тому, чья версия концовки ему пришлась по душе. Когда в гости к юмористам пришел ветеран Comedy Club Гарик Мартиросян, ведущие как будто притихли, за что впоследствии огребли от фанатов шоу. Нурлан Сабуров, не скатываясь в оправдания, рассказал, почему так случилось.