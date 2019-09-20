Menu
Russian
Chto bylo dalshe? (2019), season 2

Что было дальше? 18+
Title Сезон 2
Season premiere 20 September 2019
Production year 2019
Number of episodes 9
Runtime 13 hours 3 minutes
"Chto bylo dalshe?" season 2 description

Во 2 сезоне шоу «Что было дальше?» в студию к Сабурову, Щербакову и другим ведущим приходят различные гости и делятся своими историями из жизни, останавливая рассказ на самом интригующем месте. Задача комиков – придумать, чем история завершилась. В финале гость вручает специальный приз (как правило, это что-то незначительное: ананас, бутылка вина и тому подобное) тому, чья версия концовки ему пришлась по душе. Когда в гости к юмористам пришел ветеран Comedy Club Гарик Мартиросян, ведущие как будто притихли, за что впоследствии огребли от фанатов шоу. Нурлан Сабуров, не скатываясь в оправдания, рассказал, почему так случилось.

Гарик Мартиросян х Олег Майами
Season 2 Episode 1
20 September 2019
Стас Костюшкин x Семён Слепаков
Season 2 Episode 2
3 October 2019
Илья Соболев х Давидыч
Season 2 Episode 3
17 October 2019
Александр Шпак х Сергей Минаев
Season 2 Episode 4
31 October 2019
Анатолий Цой х КраСава
Season 2 Episode 5
14 November 2019
Вадим Галыгин х Джиган
Season 2 Episode 6
28 November 2019
Моргенштерн х Артемий Лебедев
Season 2 Episode 7
14 December 2019
Шура х Азамат х Дмитрий Губерниев
Season 2 Episode 8
26 December 2019
Мигель х Сарик Андреасян х Артур Чапарян
Season 2 Episode 9
14 January 2020
