В 1 сезоне шоу «Что было дальше?» известные комики шутят над приглашенными знаменитостями, а также пытаются предсказать финал истории, которую рассказывают гости. Ведущими проекта являются комики Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Тамби Масаев, Рустам Рептилоид, Артур Чапарян и Сергей Детков. В дебютном выпуске появились юморист Гарик Харламов с Мигелем. Беседа с экс-резидентом Comedy Club оказалась прямо противоположной разговору с танцором. Последний выпуск состоялся при участии Егора Крида, Азамата Мусагалиева, Руслана Белого и Сергеича. Настоящая вакханалия началась, когда в качестве гостя в студию пришел Никита Джигурда.