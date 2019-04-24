Menu
Season premiere 24 April 2019
Production year 2019
Number of episodes 7
Runtime 10 hours 9 minutes
В 1 сезоне шоу «Что было дальше?» известные комики шутят над приглашенными знаменитостями, а также пытаются предсказать финал истории, которую рассказывают гости. Ведущими проекта являются комики Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Тамби Масаев, Рустам Рептилоид, Артур Чапарян и Сергей Детков. В дебютном выпуске появились юморист Гарик Харламов с Мигелем. Беседа с экс-резидентом Comedy Club оказалась прямо противоположной разговору с танцором. Последний выпуск состоялся при участии Егора Крида, Азамата Мусагалиева, Руслана Белого и Сергеича. Настоящая вакханалия началась, когда в качестве гостя в студию пришел Никита Джигурда.

6.2
Rate 13 votes
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Гарик Харламов x Мигель
Season 1 Episode 1
24 April 2019
Баста x Прохор Шаляпин
Season 1 Episode 2
10 May 2019
Jah Khalib x Иосиф Пригожин
Season 1 Episode 3
23 May 2019
Николай Соболев x Тарзан
Season 1 Episode 4
7 June 2019
Тимур Батрутдинов x Тимур Каргинов
Season 1 Episode 5
20 June 2019
Kyivstoner x Михаил Шац
Season 1 Episode 6
11 July 2019
Крид х Азамат x Белый х Сергеич
Season 1 Episode 7
1 August 2019
