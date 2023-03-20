В 1 сезоне сериала «Сто дорог» бывший следователь Дмитрий, пытаясь отделаться от грустных воспоминаний, переезжает вместе со своей дочерью в маленький городок. Но тут на него неожиданно набрасывается незнакомая девушка в панике. Выясняется, что она, услышав об одиноком мужчине с ребенком, приняла его за своего бывшего супруга. В сговоре со своей новой женой он недавно похитил и увез в неизвестном направлении ее дочку Алену. Полиция не смогла поймать злодея, поэтому теперь Евгения сама пытается отыскать ребенка. Дмитрий решает помочь новой знакомой, используя свои старые связи в следственном комитете.