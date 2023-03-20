Menu
Sto dorog 2023, season 1

Сто дорог 16+
Title Сезон 1
Season premiere 20 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Sto dorog" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Сто дорог» бывший следователь Дмитрий, пытаясь отделаться от грустных воспоминаний, переезжает вместе со своей дочерью в маленький городок. Но тут на него неожиданно набрасывается незнакомая девушка в панике. Выясняется, что она, услышав об одиноком мужчине с ребенком, приняла его за своего бывшего супруга. В сговоре со своей новой женой он недавно похитил и увез в неизвестном направлении ее дочку Алену. Полиция не смогла поймать злодея, поэтому теперь Евгения сама пытается отыскать ребенка. Дмитрий решает помочь новой знакомой, используя свои старые связи в следственном комитете.

"Sto dorog" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
20 March 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
20 March 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
20 March 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
20 March 2023
TV series release schedule
