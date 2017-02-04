Menu
Tescha-komandir 2017, season 1

Kinoafisha TV Shows Tescha-komandir Seasons Season 1

Теща-командир 12+
Title Сезон 1
Season premiere 4 February 2017
Production year 2017
Number of episodes 2
Runtime 1 hour 40 minutes
"Tescha-komandir" season 1 description

«Катвас» – так за глаза сотрудники агентства недвижимости называют свою грозную начальницу Катерину Васильевну Тихонову, которая никому не дает спуску, в особенности – своему зятю Юрию. Катерина считает, что Юра недостоин ее дочки Гали, и делает все для того, чтобы их развести. Увлеченная работой и семейными проблемами, Катерина даже не замечает, что в нее влюблен ее личный шофер Максим. Но гордость и предубеждение управляют ее чувствами и здесь. Чтобы найти свое счастье и окончательно не разрушить счастье дочери, Катерине придется наступить на горло собственным принципам.

"Tescha-komandir" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
4 February 2017
Серия 2
Season 1 Episode 2
4 February 2017
TV series release schedule
