«Катвас» – так за глаза сотрудники агентства недвижимости называют свою грозную начальницу Катерину Васильевну Тихонову, которая никому не дает спуску, в особенности – своему зятю Юрию. Катерина считает, что Юра недостоин ее дочки Гали, и делает все для того, чтобы их развести. Увлеченная работой и семейными проблемами, Катерина даже не замечает, что в нее влюблен ее личный шофер Максим. Но гордость и предубеждение управляют ее чувствами и здесь. Чтобы найти свое счастье и окончательно не разрушить счастье дочери, Катерине придется наступить на горло собственным принципам.