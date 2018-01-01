Menu
Domiki 2018, season 1

Season premiere 1 January 2018
Production year 2018
Number of episodes 22
Runtime 2 hours 12 minutes
В 1 сезоне сериала «Домики» события разворачиваются в волшебной стране, где все здания обладают собственным характером, голосом и даже парой любопытных глаз. Они общаются друг с другом и со своими жителями, вот только есть одна беда – они не могут передвигаться, покидая свои места. Но есть и редкие счастливые исключения. Например, Гриша – маленький домик-фургончик на колесах, который может путешествовать, где ему вздумается. Он дружит с умницей-школой Машей, задумчивой многоэтажной новостройкой Петей и маленьким частным домиком Васей. Но однажды он знакомится с дирижаблем Женей и паромом Савелием и отправляется в путь.

Season 1
Спасская башня
Season 1 Episode 1
1 January 2018
Домик Деда Мороза
Season 1 Episode 2
8 January 2018
Иглу
Season 1 Episode 3
15 January 2018
Тадж Махал
Season 1 Episode 4
22 January 2018
Паром
Season 1 Episode 5
29 January 2018
Космический корабль
Season 1 Episode 6
5 February 2018
Кижи
Season 1 Episode 7
12 February 2018
Мост Понте-Веккьо
Season 1 Episode 8
19 February 2018
Юрта
Season 1 Episode 9
26 February 2018
Башня Сююмбике
Season 1 Episode 10
5 March 2018
Золотые Ворота
Season 1 Episode 11
12 March 2018
Землянка
Season 1 Episode 12
19 March 2018
Обсерватория
Season 1 Episode 13
26 March 2018
Храм Неба
Season 1 Episode 14
2 April 2018
Большой театр
Season 1 Episode 15
9 April 2018
Биг Бен
Season 1 Episode 16
16 April 2018
Колизей
Season 1 Episode 17
23 April 2018
Эйфелева башня
Season 1 Episode 18
30 April 2018
Академия наук
Season 1 Episode 19
7 May 2018
Мельница
Season 1 Episode 20
14 May 2018
Дирижабль
Season 1 Episode 21
21 May 2018
Пирамида
Season 1 Episode 22
28 May 2018
