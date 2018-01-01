В 1 сезоне сериала «Домики» события разворачиваются в волшебной стране, где все здания обладают собственным характером, голосом и даже парой любопытных глаз. Они общаются друг с другом и со своими жителями, вот только есть одна беда – они не могут передвигаться, покидая свои места. Но есть и редкие счастливые исключения. Например, Гриша – маленький домик-фургончик на колесах, который может путешествовать, где ему вздумается. Он дружит с умницей-школой Машей, задумчивой многоэтажной новостройкой Петей и маленьким частным домиком Васей. Но однажды он знакомится с дирижаблем Женей и паромом Савелием и отправляется в путь.