В 1 сезоне шоу «Галустян +» комик, актер и шоумен Михаил Галустян вместе со своими гостями перевоплощается в различных героев и наглядно демонстрирует, что у россиян широкая душа и отличное чувство юмора. Например, в одном из выпусков Михаил вновь предстанет в образе легендарного ведущего «СевКав ТВ» Жорика Вартанова из «Нашей Russia». Причем при обожаемом публикой герое окажутся все его «фирменные» атрибуты из 90-х: барсетки, пестрые рубашки, цепь на шее, кольца и, разумеется, неподражаемый акцент. Шоу включает и другие скетчи на разную тематику, а играть в них будут звезды, среди которых Тимати, Анна Хилькевич, Демис Карибидис и другие.