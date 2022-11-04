Menu
Galustyan + (2022), season 1

Галустян + 16+
Title Сезон 1
Season premiere 4 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 21
Runtime 8 hours 45 minutes
В 1 сезоне шоу «Галустян +» комик, актер и шоумен Михаил Галустян вместе со своими гостями перевоплощается в различных героев и наглядно демонстрирует, что у россиян широкая душа и отличное чувство юмора. Например, в одном из выпусков Михаил вновь предстанет в образе легендарного ведущего «СевКав ТВ» Жорика Вартанова из «Нашей Russia». Причем при обожаемом публикой герое окажутся все его «фирменные» атрибуты из 90-х: барсетки, пестрые рубашки, цепь на шее, кольца и, разумеется, неподражаемый акцент. Шоу включает и другие скетчи на разную тематику, а играть в них будут звезды, среди которых Тимати, Анна Хилькевич, Демис Карибидис и другие.

3.6
Season 1
Season 2
Выпуск 01
Season 1 Episode 1
4 November 2022
Выпуск 02
Season 1 Episode 2
28 April 2023
Выпуск 03
Season 1 Episode 3
28 April 2023
Выпуск 03
Season 1 Episode 4
5 May 2023
Выпуск 04
Season 1 Episode 5
10 May 2023
Выпуск 05
Season 1 Episode 6
11 May 2023
Выпуск 06
Season 1 Episode 7
12 May 2023
Выпуск 07
Season 1 Episode 8
19 May 2023
Выпуск 08
Season 1 Episode 9
26 May 2023
Выпуск 09
Season 1 Episode 10
2 June 2023
Выпуск 10
Season 1 Episode 11
9 June 2023
Выпуск 11
Season 1 Episode 12
16 June 2023
Выпуск 12
Season 1 Episode 13
23 June 2023
Выпуск 13
Season 1 Episode 14
30 June 2023
Выпуск 14
Season 1 Episode 15
14 July 2023
Выпуск 15
Season 1 Episode 16
21 July 2023
Выпуск 16
Season 1 Episode 17
28 July 2023
Выпуск 17
Season 1 Episode 18
4 August 2023
Выпуск 18
Season 1 Episode 19
11 August 2023
Выпуск 19
Season 1 Episode 20
18 August 2023
Выпуск 20
Season 1 Episode 21
25 August 2023
