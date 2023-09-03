В 4-м сезоне шоу «Путешествие Гордона, Джино и Фреда» друзья продолжает колесить по миру, посещая различные города. Рамзи, Д'Акампо и Сирьяк построили яркую карьеру в кулинарии, но всегда открыты для нового. Их цель – исследовать кулинарные традиции различных регионов и отыскать уникальные вкусы. Во время очередного путешествия они встречают производителей продуктов, посещают рынки, рестораны и готовят вместе с местными гуру удивительные блюда. Шоу понравится как любителям кулинарии, так и тем, кто интересуется культурой и историей разных стран.