Gordon, Gino and Fred's Road Trip (2017), season 3

Gordon, Gino and Fred's Road Trip season 3 poster
Gordon, Gino and Fred's Road Trip 12+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 27 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 2
Runtime 2 hours 30 minutes
"Gordon, Gino and Fred's Road Trip " season 3 description

В 3 сезоне шоу «Путешествие Гордона, Джино и Фреда» Гордон, Джино и Фред отправляются на Рождество в Финляндию, чтобы найти Санту. Они также плавают подо льдом, пасут оленей, готовят рождественский пир для традиционной саамской семьи, ищут северное сияние и посещают полярного бариста. Затем Гордон, Джино и Фред едут в Грецию. Трио занимается дайвингом с лобстерами и готовит выпечку на Крите, посещает горячие источники Санторини, а затем переходит к приготовлению традиционных сосисок на Миконосе. Путешественники завершают свое греческое приключение в Афинах, где принимают участие в гонках на древнем олимпийском стадионе.

8.2
Mamma Mia!
Season 3 Episode 1
27 September 2021
Clash of the Titans
Season 3 Episode 2
4 October 2021
