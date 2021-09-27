В 3 сезоне шоу «Путешествие Гордона, Джино и Фреда» Гордон, Джино и Фред отправляются на Рождество в Финляндию, чтобы найти Санту. Они также плавают подо льдом, пасут оленей, готовят рождественский пир для традиционной саамской семьи, ищут северное сияние и посещают полярного бариста. Затем Гордон, Джино и Фред едут в Грецию. Трио занимается дайвингом с лобстерами и готовит выпечку на Крите, посещает горячие источники Санторини, а затем переходит к приготовлению традиционных сосисок на Миконосе. Путешественники завершают свое греческое приключение в Афинах, где принимают участие в гонках на древнем олимпийском стадионе.