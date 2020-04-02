Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Gordon, Gino and Fred's Road Trip (2017), season 2

Gordon, Gino and Fred's Road Trip season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Gordon, Gino and Fred's Road Trip Seasons Season 2

Gordon, Gino and Fred's Road Trip 12+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 2 April 2020
Production year 2020
Number of episodes 4
Runtime 5 hours 0 minute
"Gordon, Gino and Fred's Road Trip " season 2 description

Во 2 сезоне шоу «Путешествие Гордона, Джино и Фреда» в рождественском выпуске Гордон, Джино и Фред отправляются на праздники в Марокко, чтобы лично познакомиться с местной культурой, кухней и совершить покупки на базаре. Они посещают дрессировщика змей, после чего решают немного попариться и посещают хаммам, или турецкую баню. Во время путешествия по Америке герои отправляются в Мексику, чтобы попробовать текилу, поесть острого перца, половить рыбу, принять участие в опасных гонках по бездорожью и отведать лучший в мире завтрак и луча либре. Затем друзья едут в Вегас, чтобы выпить, поужинать и поиграть в азартные игры.

TV Show rating

8.2
Rate 13 votes
Gordon, Gino and Fred's Road Trip List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
The Three Amigos in Mexico
Season 2 Episode 1
2 April 2020
What Happens in Vegas
Season 2 Episode 2
9 April 2020
Summer of Love
Season 2 Episode 3
16 April 2020
Brokeback Mountain
Season 2 Episode 4
23 April 2020
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more