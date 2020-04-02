Во 2 сезоне шоу «Путешествие Гордона, Джино и Фреда» в рождественском выпуске Гордон, Джино и Фред отправляются на праздники в Марокко, чтобы лично познакомиться с местной культурой, кухней и совершить покупки на базаре. Они посещают дрессировщика змей, после чего решают немного попариться и посещают хаммам, или турецкую баню. Во время путешествия по Америке герои отправляются в Мексику, чтобы попробовать текилу, поесть острого перца, половить рыбу, принять участие в опасных гонках по бездорожью и отведать лучший в мире завтрак и луча либре. Затем друзья едут в Вегас, чтобы выпить, поужинать и поиграть в азартные игры.