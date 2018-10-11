Menu
Season premiere 11 October 2018
Production year 2018
Number of episodes 3
Runtime 3 hours 45 minutes
"Gordon, Gino and Fred's Road Trip " season 1 description

В 1 сезоне шоу «Путешествие Гордона, Джино и Фреда» Джино знакомит Гордона и Фреда со своим родным городом Неаполем. Они ищут лучшие свежие продукты, которые Южная Италия только может предложить, чтобы устроить настоящий итальянский праздник в честь лучшего друга Джино Марко в Сардинии. Герои отправляются на родину Фреда, во Францию, где друг Фреда, «Король устриц», попросил помочь ему провести первый фестиваль устриц в Аркашоне. Трио должно найти лучший сыр, вино и устрицы, которые может предложить Франция. Затем троица направляется в Шотландию, а Гордон готовится устроить пир для главы клана Рамзи и его друзей. 

TV Show rating

8.2
Rate 13 votes
The Italian Job
Season 1 Episode 1
11 October 2018
French Connection
Season 1 Episode 2
18 October 2018
Highland Fling
Season 1 Episode 3
25 October 2018
