В 1 сезоне шоу «Путешествие Гордона, Джино и Фреда» Джино знакомит Гордона и Фреда со своим родным городом Неаполем. Они ищут лучшие свежие продукты, которые Южная Италия только может предложить, чтобы устроить настоящий итальянский праздник в честь лучшего друга Джино Марко в Сардинии. Герои отправляются на родину Фреда, во Францию, где друг Фреда, «Король устриц», попросил помочь ему провести первый фестиваль устриц в Аркашоне. Трио должно найти лучший сыр, вино и устрицы, которые может предложить Франция. Затем троица направляется в Шотландию, а Гордон готовится устроить пир для главы клана Рамзи и его друзей.