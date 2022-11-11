Menu
Serdce Ivleevoy (2022), season 1

Сердце Ивлеевой 18+
Season premiere 11 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 14 hours 40 minutes
В 1 сезоне шоу «Сердце Ивлеевой» в каждом эпизоде претенденты на сердце известного блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой проходят различные испытания и приглашают Настю на свидания. Например, в одном из выпусков участники отправляются в Северную столицу, чтобы приготовить авторскую шаверму и провести романтический вечер с Настей на крыше. Также Ивлеева принимает участие в необычном эксперименте: она проверяет, каким было бы свадебное торжество с каждым из героев. За сердце известной ведущей боролись Артем Бутько, Алексей Зловедов, Андрей Кеча, Максим Звонов, Евгений Бобков и другие.

Season 1
Выпуск 1
Season 1 Episode 1
11 November 2022
Выпуск 2
Season 1 Episode 2
18 November 2022
Выпуск 3
Season 1 Episode 3
25 November 2022
Выпуск 4
Season 1 Episode 4
2 December 2022
Выпуск 5
Season 1 Episode 5
9 December 2022
Выпуск 6
Season 1 Episode 6
16 December 2022
Выпуск 7
Season 1 Episode 7
23 December 2022
Выпуск 8
Season 1 Episode 8
30 December 2022
