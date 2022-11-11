В 1 сезоне шоу «Сердце Ивлеевой» в каждом эпизоде претенденты на сердце известного блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой проходят различные испытания и приглашают Настю на свидания. Например, в одном из выпусков участники отправляются в Северную столицу, чтобы приготовить авторскую шаверму и провести романтический вечер с Настей на крыше. Также Ивлеева принимает участие в необычном эксперименте: она проверяет, каким было бы свадебное торжество с каждым из героев. За сердце известной ведущей боролись Артем Бутько, Алексей Зловедов, Андрей Кеча, Максим Звонов, Евгений Бобков и другие.