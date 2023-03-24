В 1 сезоне сериала «Моя кантри-музыка» зрители узнают все о музыкальном направлении кантри. Этот стиль появился в Америке в результате смешения европейских музыкальных традиций белых переселенцев с ритмами местных народов. На протяжении многих десятилетий он оставался популярным, однако в последнее время сменился новыми веяниями и почти забылся. И все же кантри – это неотъемлемая часть американской культуры, выбросить которую из памяти нельзя. Некоторые коллективы до сих пор пишут и играют в этом стиле. Шоу создано, чтобы дать им сцену для выступления и напомнить миру о старых добрых кантри-напевах.