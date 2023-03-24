Menu
Russian
My Kind of Country season 1 poster
Season premiere 24 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Моя кантри-музыка» зрители узнают все о музыкальном направлении кантри. Этот стиль появился в Америке в результате смешения европейских музыкальных традиций белых переселенцев с ритмами местных народов. На протяжении многих десятилетий он оставался популярным, однако в последнее время сменился новыми веяниями и почти забылся. И все же кантри – это неотъемлемая часть американской культуры, выбросить которую из памяти нельзя. Некоторые коллективы до сих пор пишут и играют в этом стиле. Шоу создано, чтобы дать им сцену для выступления и напомнить миру о старых добрых кантри-напевах.

6.0
Jimmie Allen's Showcase
Season 1 Episode 1
24 March 2023
Mickey Guyton's Showcase
Season 1 Episode 2
24 March 2023
Orville Peck's Showcase
Season 1 Episode 3
24 March 2023
Jimmie Allen's Collaboration Workshop
Season 1 Episode 4
31 March 2023
Mickey Guyton's Performance Workshop
Season 1 Episode 5
31 March 2023
Orville Peck's Visual Storytelling Workshop
Season 1 Episode 6
31 March 2023
Finale Part I
Season 1 Episode 7
7 April 2023
Finale Part II
Season 1 Episode 8
7 April 2023
