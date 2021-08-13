В 1 сезоне сериала «Его царство» видный политический деятель готовится выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Аргентины. Он хочет сделать заявление в прямом эфире популярного вечернего шоу, чтобы сразу привлечь к себе внимание большей части электората. В его штабе работает скандальный телепроповедник – его друг и напарник, который незаметно настраивает общественность в его интересах. Но грандиозный эфир срывается – политика кто-то убивает прямо во время речи. Теперь ведущая роль переходит в руки его друга. Прежде он был лишь шутом, отвлекающим внимание от проблем, но теперь люди действительно считают его святым.