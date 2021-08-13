Menu
El Reino 2021 - 2023 season 1

El Reino season 1 poster
El Reino 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 13 August 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 56 minutes
"El Reino" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Его царство» видный политический деятель готовится выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Аргентины. Он хочет сделать заявление в прямом эфире популярного вечернего шоу, чтобы сразу привлечь к себе внимание большей части электората. В его штабе работает скандальный телепроповедник – его друг и напарник, который незаметно настраивает общественность в его интересах. Но грандиозный эфир срывается – политика кто-то убивает прямо во время речи. Теперь ведущая роль переходит в руки его друга. Прежде он был лишь шутом, отвлекающим внимание от проблем, но теперь люди действительно считают его святым.

Series rating

6.3
Rate 11 votes
6.4 IMDb
"El Reino" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Control de daños
Season 1 Episode 1
13 August 2021
Un hombre de Dios
Season 1 Episode 2
13 August 2021
Expiación
Season 1 Episode 3
13 August 2021
El círculo de baba
Season 1 Episode 4
13 August 2021
Bastardos
Season 1 Episode 5
13 August 2021
El archivo Osorio
Season 1 Episode 6
13 August 2021
La marca del demonio
Season 1 Episode 7
13 August 2021
Por el bien de la república
Season 1 Episode 8
13 August 2021
