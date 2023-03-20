Menu
Kkotseonbi yeolaesa 2023, season 1

Season premiere 20 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 18
Runtime 18 hours 0 minute
"Kkotseonbi yeolaesa" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Любовные истории красавчиков-ученых» события разворачиваются в популярном пансионате для богатых отдыхающих «Гостевой летний дворец». Здесь проводят свои отпуска сливки корейского общества – обеспеченные и знаменитые люди. Но однажды в одном из номеров пансиона происходит необъяснимое трагическое событие. Молодой Ли Соль бесследно исчезает из комнаты, и найти его не удается ни полиции, ни соседям, ни хозяевам отеля. Проходит 13 лет, и это событие неожиданно напоминает о себе. Постояльцы оказываются наедине с этой тайной, чтобы разгадать ее и отыскать пропавшего.

"Kkotseonbi yeolaesa" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
20 March 2023
Episode 2
21 March 2023
Episode 3
27 March 2023
Episode 4
28 March 2023
Episode 5
3 April 2023
Episode 6
4 April 2023
Episode 7
10 April 2023
Episode 8
11 April 2023
Episode 9
17 April 2023
Episode 10
18 April 2023
Episode 11
24 April 2023
Episode 12
25 April 2023
Episode 13
1 May 2023
Episode 14
2 May 2023
Episode 15
8 May 2023
Episode 16
9 May 2023
Episode 17
15 May 2023
Episode 18
16 May 2023
