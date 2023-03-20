В 1 сезоне сериала «Любовные истории красавчиков-ученых» события разворачиваются в популярном пансионате для богатых отдыхающих «Гостевой летний дворец». Здесь проводят свои отпуска сливки корейского общества – обеспеченные и знаменитые люди. Но однажды в одном из номеров пансиона происходит необъяснимое трагическое событие. Молодой Ли Соль бесследно исчезает из комнаты, и найти его не удается ни полиции, ни соседям, ни хозяевам отеля. Проходит 13 лет, и это событие неожиданно напоминает о себе. Постояльцы оказываются наедине с этой тайной, чтобы разгадать ее и отыскать пропавшего.