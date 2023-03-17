В 1 сезоне сериала «Полет ангела» в центре событий оказывается крупная японская корпорация под названием Angel Hearse, которая оказывает крайне необычные услуги. Специалисты компании берут на себя доставку мертвых тел домой, когда люди встречаются со смертью в путешествиях и деловых поездках. Это облегчает задачу родственникам и государственным службам, ведь мертвый человек в чужом городе или стране – это не только большая трагедия, но и целая масса проблем для окружающих. «Ангелы», возвращающие умерших к их семьям, должны всегда сохранять вежливое и скорбное выражение лица, не забывая о профессионализме и скорости.