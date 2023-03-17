Menu
Angel Flight 2023, season 1

Angel Flight season 1 poster
Angel Flight
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 17 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"Angel Flight" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Полет ангела» в центре событий оказывается крупная японская корпорация под названием Angel Hearse, которая оказывает крайне необычные услуги. Специалисты компании берут на себя доставку мертвых тел домой, когда люди встречаются со смертью в путешествиях и деловых поездках. Это облегчает задачу родственникам и государственным службам, ведь мертвый человек в чужом городе или стране – это не только большая трагедия, но и целая масса проблем для окружающих. «Ангелы», возвращающие умерших к их семьям, должны всегда сохранять вежливое и скорбное выражение лица, не забывая о профессионализме и скорости.

Series rating

7.0
Rate 13 votes
7.2 IMDb
Season 1
Shattered Dreams in the Slums
Season 1 Episode 1
17 March 2023
Development Assistance Thwarted by Terrorists
Season 1 Episode 2
17 March 2023
A Corporation's Funeral or Diner Okame?
Season 1 Episode 3
17 March 2023
The Vietnamese Intern Who Loved Anime
Season 1 Episode 4
17 March 2023
Nami VS a Most Devilish Woman
Season 1 Episode 5
17 March 2023
The Final Journey with Her Mother
Season 1 Episode 6
17 March 2023
