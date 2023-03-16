Menu
A Town Called Malice 2023, season 1

A Town Called Malice
Season premiere 16 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 9 hours 20 minutes
В 1 сезоне сериала «Город по имени Злоба» события разворачиваются в прибрежном испанском регионе Коста-дель-Соль в начале 80-х годов. Среди вечеринок, золотого песка, пляжных клубов и пальм располагается идиллический городок Мэлис, свободный от мафии, преступных разборок и полицейских погонь. Именно туда, спасаясь от британских властей, решает переехать необычное семейство Лордс из Южного Лондона. Все они – мелкие воришки, которые когда-то были частью преступной иерархии дождливого мегаполиса. Но после предательства подельников у них есть единственный путь – построить собственную империю, и Мэлис отлично для этого подходит.

6.4
6.6 IMDb
Season 1
I Want to Know What Love Is
Season 1 Episode 1
16 March 2023
Daddy Cool
Season 1 Episode 2
16 March 2023
Two Tribes
Season 1 Episode 3
16 March 2023
Let's Go All The Way
Season 1 Episode 4
16 March 2023
Cruel Summer
Season 1 Episode 5
16 March 2023
I'm Still Standing
Season 1 Episode 6
16 March 2023
Ghost Town
Season 1 Episode 7
16 March 2023
Living on a Prayer
Season 1 Episode 8
16 March 2023
