В 1 сезоне сериала «Город по имени Злоба» события разворачиваются в прибрежном испанском регионе Коста-дель-Соль в начале 80-х годов. Среди вечеринок, золотого песка, пляжных клубов и пальм располагается идиллический городок Мэлис, свободный от мафии, преступных разборок и полицейских погонь. Именно туда, спасаясь от британских властей, решает переехать необычное семейство Лордс из Южного Лондона. Все они – мелкие воришки, которые когда-то были частью преступной иерархии дождливого мегаполиса. Но после предательства подельников у них есть единственный путь – построить собственную империю, и Мэлис отлично для этого подходит.