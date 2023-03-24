Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Bitva kaverov (2023), season 1

Bitva kaverov season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Bitva kaverov Seasons Season 1

Битва каверов 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 24 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 12 hours 0 minute
"Bitva kaverov" season 1 description

В 1 сезоне телепроекта «Битва каверов» поучаствуют более 40 начинающих музыкальных групп из разных уголков России. Ребята представят на суд зрителей и членов жюри свое видение популярных песен. Всем известные композиции получат не только новое исполнение, но и новую аранжировку, настроение и ритм. А некоторые каверы и вовсе поразят аудиторию неожиданным и оригинальным подходом. Так, старая блатная песенка «Хоп, мусорок» ляжет на мотив поп-группы The Pussycat Dolls, а хиты группы «Любэ» обретут рок-настроение. Постоянным ведущим программы станет шоумен Айдар Гараев, а в кресла судей сядут Сергей Жуков и Клава Кока.

TV Show rating

5.8
Rate 12 votes
6 IMDb
Bitva kaverov List of episodes TV series release schedule
Season 1
Выпуск 1
Season 1 Episode 1
24 March 2023
Выпуск 2
Season 1 Episode 2
31 March 2023
Выпуск 3
Season 1 Episode 3
7 April 2023
Выпуск 4
Season 1 Episode 4
14 April 2023
Выпуск 5
Season 1 Episode 5
21 April 2023
Выпуск 6
Season 1 Episode 6
28 April 2023
Выпуск 7
Season 1 Episode 7
5 May 2023
Выпуск 8
Season 1 Episode 8
12 May 2023
Выпуск 9
Season 1 Episode 9
19 May 2023
Выпуск 10
Season 1 Episode 10
26 May 2023
Выпуск 11
Season 1 Episode 11
2 June 2023
Выпуск 12
Season 1 Episode 12
9 June 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more