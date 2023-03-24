В 1 сезоне телепроекта «Битва каверов» поучаствуют более 40 начинающих музыкальных групп из разных уголков России. Ребята представят на суд зрителей и членов жюри свое видение популярных песен. Всем известные композиции получат не только новое исполнение, но и новую аранжировку, настроение и ритм. А некоторые каверы и вовсе поразят аудиторию неожиданным и оригинальным подходом. Так, старая блатная песенка «Хоп, мусорок» ляжет на мотив поп-группы The Pussycat Dolls, а хиты группы «Любэ» обретут рок-настроение. Постоянным ведущим программы станет шоумен Айдар Гараев, а в кресла судей сядут Сергей Жуков и Клава Кока.