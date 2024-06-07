В 1 сезоне сериала «Кайзер Карл» события разворачиваются в Париже в 1972 году. Мировая столица высокой моды преклоняется перед домами Ив Сен-Лорана и Пьера Берже. Кажется, что пробраться в этот мир начинающему модельеру практически невозможно. Однако 38-летний Карл Лагерфельд, который уже провел несколько успешных показов и выпустил популярную коллекцию одежды, намерен прорваться в высший свет парижской моды. Его ждет трагическая влюбленность, жестокая конкурентная борьба, множество вечеринок и сплетен за спиной, предательство, соперничество кланов и путь безумного стремления к признанию.