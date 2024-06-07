Menu
Becoming Karl Lagerfeld 2024, season 1

Becoming Karl Lagerfeld season 1 poster
Becoming Karl Lagerfeld
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 7 June 2024
Production year 2024
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 24 minutes
"Becoming Karl Lagerfeld" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Кайзер Карл» события разворачиваются в Париже в 1972 году. Мировая столица высокой моды преклоняется перед домами Ив Сен-Лорана и Пьера Берже. Кажется, что пробраться в этот мир начинающему модельеру практически невозможно. Однако 38-летний Карл Лагерфельд, который уже провел несколько успешных показов и выпустил популярную коллекцию одежды, намерен прорваться в высший свет парижской моды. Его ждет трагическая влюбленность, жестокая конкурентная борьба, множество вечеринок и сплетен за спиной, предательство, соперничество кланов и путь безумного стремления к признанию.

Series rating

7.2
Rate 14 votes
7.2 IMDb
Season 1
Mercenaire du prêt-à-porter
Season 1 Episode 1
7 June 2024
Avez-vous un style ?
Season 1 Episode 2
7 June 2024
In Bed with Karl
Season 1 Episode 3
7 June 2024
La mauvaise réputation
Season 1 Episode 4
7 June 2024
Le mariage du siècle
Season 1 Episode 5
7 June 2024
Monaco ?
Season 1 Episode 6
7 June 2024
