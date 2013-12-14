Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Ty zaplatish za vse 2013, season 1

Ty zaplatish za vse season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Ty zaplatish za vse Seasons Season 1

Ты заплатишь за все 12+
Title Сезон 1
Season premiere 14 December 2013
Production year 2013
Number of episodes 2
Runtime 3 hours 0 minute
"Ty zaplatish za vse" season 1 description

Дом Анны всегда был полной чашей: заботливый и обеспеченный муж, послушные дети. Одна беда – серьёзно больна сестра. После курса лечения девушка должна была пойти на поправку, но она внезапно умерла как раз из-за того препарата, с которым связывали надежду на выздоровление. Анна решает наказать виновных в гибели сестры и обращается в суд.Фармацевт-убийца арестован и умирает в тюрьме. Его жена, Наталья, теряет долгожданного первенца. С этого момента она решает отомстить тем, кто виноват в смерти ее мужа и ребенка. Как это решение отразится на семье Анны? И чем обернётся для самой мстительницы?

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Ty zaplatish za vse" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
14 December 2013
Серия 2
Season 1 Episode 2
14 December 2013
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more