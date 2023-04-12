В 1 сезоне шоу «Реннервации» события разворачиваются в современной Америке. Известный голливудский актер Джереми Реннер берется за необычный и непростой челлендж. Он решает превратить сломанные списанные автомобили в полезную и современную технику. В распоряжении Джереми есть только фургон с инструментами и съемочная группа, а также его фантазия и желание помогать людям. Он побывает в Чикаго, Рено, Лос-Кабосе, Калифорнии, Мексике и даже Индии в поисках никому не нужных развалюх. Учитывая потребности местных жителей, он постарается собрать для них автомобиль, способный помочь в хозяйстве и облегчить ручной труд.