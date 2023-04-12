Menu
Rennervations (2023), season 1

Rennervations season 1 poster
Rennervations
Season premiere 12 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 12 minutes
В 1 сезоне шоу «Реннервации» события разворачиваются в современной Америке. Известный голливудский актер Джереми Реннер берется за необычный и непростой челлендж. Он решает превратить сломанные списанные автомобили в полезную и современную технику. В распоряжении Джереми есть только фургон с инструментами и съемочная группа, а также его фантазия и желание помогать людям. Он побывает в Чикаго, Рено, Лос-Кабосе, Калифорнии, Мексике и даже Индии в поисках никому не нужных развалюх. Учитывая потребности местных жителей, он постарается собрать для них автомобиль, способный помочь в хозяйстве и облегчить ручной труд.

6.9
Rate 12 votes
Season 1
Chicago: Building a Mobile Music Bus (ft. Vanessa Hudgens)
Season 1 Episode 1
12 April 2023
Mexico: Building a Mobile Dance Studio (ft. Sebastián Yatra)
Season 1 Episode 2
12 April 2023
Reno: Building a Mobile Recreation Center (ft. Anthony Mackie)
Season 1 Episode 3
12 April 2023
Rajasthan, India: Building a Mobile Water Treatment Center (ft. Anil Kapoor)
Season 1 Episode 4
3 May 2023
