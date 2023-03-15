Menu
Odinochki 2023, season 1

Odinochki season 1 poster
Одиночки 16+
Title Сезон 1
Season premiere 15 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Odinochki" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Одиночки» в центре событий оказываются три женщины, оставшиеся одни с маленькими детьми на руках. Веру предал отец ее ребенка, поэтому она уверена, что «все мужики – козлы». Оля – активная и бойкая молодая девушка, которая считает, что способна справиться со всем и без чьей-либо помощи, так что мужчина ей попросту не нужен. А вот Гуля, напротив, настолько не уверена в своих силах, что предпочитает даже не пытаться строить отношения. Она думает, что «разведенка с прицепом» все равно никому не нужна. К счастью, героини вовремя знакомятся друг с другом. Они решают жить вместе и создают клуб взаимопомощи для матерей-одиночек.

"Odinochki" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
15 March 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
15 March 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
15 March 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
15 March 2023
TV series release schedule
