В 1 сезоне сериала «Одиночки» в центре событий оказываются три женщины, оставшиеся одни с маленькими детьми на руках. Веру предал отец ее ребенка, поэтому она уверена, что «все мужики – козлы». Оля – активная и бойкая молодая девушка, которая считает, что способна справиться со всем и без чьей-либо помощи, так что мужчина ей попросту не нужен. А вот Гуля, напротив, настолько не уверена в своих силах, что предпочитает даже не пытаться строить отношения. Она думает, что «разведенка с прицепом» все равно никому не нужна. К счастью, героини вовремя знакомятся друг с другом. Они решают жить вместе и создают клуб взаимопомощи для матерей-одиночек.