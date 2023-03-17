Menu
Hasta el cielo: La serie 2023, season 1

Hasta el cielo: La serie 16+
Title Сезон 1
Season premiere 17 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 7
Runtime 4 hours 40 minutes
В 1 сезоне сериала «Достать до неба» главной героиней оказывается молодая женщина по имени Соле. Она хоронит супруга, который был влиятельным криминальным авторитетом. Чтобы не просить помощи у своего отца, тоже связанного с преступным миром, Соле нужно найти способ самой позаботиться о сыне. Женщина считает, что лучшее решение воспитывать и обеспечивать своего ребенка самостоятельно — это самой вступить в преступную группировку, которую некогда возглавлял ее муж. Соле не остановится ни перед чем, даже если станет главным врагом собственного отца. Впереди ее ждет немало опасностей.

6.2
Rate 11 votes
Season 1
Los vivos y los muertos
Season 1 Episode 1
17 March 2023
Nuevas amistades, viejos enemigos
Season 1 Episode 2
17 March 2023
Cuentas pendientes
Season 1 Episode 3
17 March 2023
Caballo de Troya
Season 1 Episode 4
17 March 2023
Moviendo el avispero
Season 1 Episode 5
17 March 2023
Padres e hijos
Season 1 Episode 6
17 March 2023
En la boca del lobo
Season 1 Episode 7
17 March 2023
