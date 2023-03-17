В 1 сезоне сериала «Достать до неба» главной героиней оказывается молодая женщина по имени Соле. Она хоронит супруга, который был влиятельным криминальным авторитетом. Чтобы не просить помощи у своего отца, тоже связанного с преступным миром, Соле нужно найти способ самой позаботиться о сыне. Женщина считает, что лучшее решение воспитывать и обеспечивать своего ребенка самостоятельно — это самой вступить в преступную группировку, которую некогда возглавлял ее муж. Соле не остановится ни перед чем, даже если станет главным врагом собственного отца. Впереди ее ждет немало опасностей.