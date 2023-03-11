Menu
Pandora 2023, season 1

Pandora season 1 poster
Season premiere 11 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 16
Runtime 18 hours 40 minutes
"Pandora" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Пандора» в центре событий оказывается молодая женщина по имени Хон Тхэ Ра. Чтобы защитить свою любимую семью, она должна стать первой леди Кореи. У Хон Тхэ Ра прекрасная жизнь с Пё Джэ Хёном и их дочерью. При этом Хон Тэ Ра страдает амнезией и не помнит своего прошлого. После того как она начинает вспоминать некоторые подробности прошлого, ее жизнь рушится. Муж главной героини Пё Джэ Хён по-настоящему умен. Он управляет своей компанией и обладает лидерскими качествами. Мужчина восхищает окружающих. В политических кругах о нем говорят как о потенциальном кандидате в президенты.

Series rating

5.9
Rate 13 votes
"Pandora" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Episode 1
Season 1 Episode 1
11 March 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
12 March 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
18 March 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
19 March 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
25 March 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
26 March 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
1 April 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
2 April 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
8 April 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
9 April 2023
Episode 11
Season 1 Episode 11
15 April 2023
Episode 12
Season 1 Episode 12
16 April 2023
Episode 13
Season 1 Episode 13
22 April 2023
Episode 14
Season 1 Episode 14
23 April 2023
Episode 15
Season 1 Episode 15
29 April 2023
Episode 16
Season 1 Episode 16
30 April 2023
TV series release schedule
