В 1 сезоне сериала «Пандора» в центре событий оказывается молодая женщина по имени Хон Тхэ Ра. Чтобы защитить свою любимую семью, она должна стать первой леди Кореи. У Хон Тхэ Ра прекрасная жизнь с Пё Джэ Хёном и их дочерью. При этом Хон Тэ Ра страдает амнезией и не помнит своего прошлого. После того как она начинает вспоминать некоторые подробности прошлого, ее жизнь рушится. Муж главной героини Пё Джэ Хён по-настоящему умен. Он управляет своей компанией и обладает лидерскими качествами. Мужчина восхищает окружающих. В политических кругах о нем говорят как о потенциальном кандидате в президенты.