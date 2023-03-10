В 1 сезоне сериала «Снова на воле» в центре событий оказывается семья, живущая в Миннесоте. Пейдж работает терапевтом и пытается одна воспитывать сына-подростка Финна. Она стала успешным блогером после того, как начала устраивать стримы и рассказывать смешные истории из жизни. Пейдж откровенно говорит о том, что ее отец Эдвин собирается выйти из федеральной тюрьмы после отбытия семнадцатилетнего срока. Пейдж волнуется из-за этого, поскольку она все еще испытывает ощущение покинутости из своего детства, ведь отец практически отсутствовал в ее жизни. Ей предстоит заново привыкнуть к нему.