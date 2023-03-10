Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

UnPrisoned 2023, season 1

UnPrisoned season 1 poster
Kinoafisha TV Shows UnPrisoned Seasons Season 1

UnPrisoned
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 10 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"UnPrisoned" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Снова на воле» в центре событий оказывается семья, живущая в Миннесоте. Пейдж работает терапевтом и пытается одна воспитывать сына-подростка Финна. Она стала успешным блогером после того, как начала устраивать стримы и рассказывать смешные истории из жизни. Пейдж откровенно говорит о том, что ее отец Эдвин собирается выйти из федеральной тюрьмы после отбытия семнадцатилетнего срока. Пейдж волнуется из-за этого, поскольку она все еще испытывает ощущение покинутости из своего детства, ведь отец практически отсутствовал в ее жизни. Ей предстоит заново привыкнуть к нему.

Series rating

6.8
Rate 13 votes
UnPrisoned List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Repetition Compulsion
Season 1 Episode 1
10 March 2023
How to Be a Main Bitch
Season 1 Episode 2
10 March 2023
Are you My Mother Wound?
Season 1 Episode 3
10 March 2023
In Dad We Distrust
Season 1 Episode 4
10 March 2023
F**k Normal
Season 1 Episode 5
10 March 2023
Nigrescence
Season 1 Episode 6
10 March 2023
Unavailably Available
Season 1 Episode 7
10 March 2023
It's About Who You Want to Be
Season 1 Episode 8
10 March 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more