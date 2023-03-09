Menu
School Spirits 2023, season 1

School Spirits season 1 poster
School Spirits
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 9 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 44 minutes
"School Spirits" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Школьные духи» старшеклассница Мэдди Нирс однажды просыпает и понимает, что она умерла. При этом девочка застряла в загробной жизни вместе с другими подростками. Мэдди предстоит найти своего убийцу с помощью этих ребят. Она понятия не имеет, кто сделал это с ней, а главное – почему. Именно незавершенные дела и удерживают ее, а также других старшеклассников в загробной жизни. Вместе с остальными призраками девочка начинает расследовать свое загадочное исчезновение, а также пытается выяснить, что именно случилось в день ее смерти. Но чем глубже она погружается в обстоятельства своей гибели, тем трудней ей становится.

School Spirits List of episodes
Season 1
Season 2
Season 3
My So-Called Death
Season 1 Episode 1
9 March 2023
The Fault of Our Scars
Season 1 Episode 2
9 March 2023
Dead and Confused
Season 1 Episode 3
9 March 2023
Ghoul Intentions
Season 1 Episode 4
16 March 2023
The Twilight End Zone
Season 1 Episode 5
23 March 2023
Grave The Last Dance
Season 1 Episode 6
30 March 2023
Séance Anything
Season 1 Episode 7
6 April 2023
Madison's Body
Season 1 Episode 8
12 April 2023
TV series release schedule
