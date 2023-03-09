В 1 сезоне сериала «Школьные духи» старшеклассница Мэдди Нирс однажды просыпает и понимает, что она умерла. При этом девочка застряла в загробной жизни вместе с другими подростками. Мэдди предстоит найти своего убийцу с помощью этих ребят. Она понятия не имеет, кто сделал это с ней, а главное – почему. Именно незавершенные дела и удерживают ее, а также других старшеклассников в загробной жизни. Вместе с остальными призраками девочка начинает расследовать свое загадочное исчезновение, а также пытается выяснить, что именно случилось в день ее смерти. Но чем глубже она погружается в обстоятельства своей гибели, тем трудней ей становится.