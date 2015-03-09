Счастье Веры рушится в один миг – когда любимый муж после долгих лет брака уходит к молодой любовнице. Предательство настолько шокирует героиню, что она впадает в отчаяние и не знает, как дальше жить. Но судьба преподносит Вере неожиданный подарок: знакомство с Сергеем – вдовцом, летчиком и галантным мужчиной. Между героями с первой встречи возникает симпатия. Но на пути отношений стоит немало препятствий. Опасная работа Сергея преподнесет недобрые сюрпризы. К тому же, на сердце завидного жениха давно претендует его старая подруга, готовая бороться за свою любовь...