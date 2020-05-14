Во 2 сезоне сериала «Непризнание» на школьной выпускной вечеринке Аарав встречает Киару на террасе. Девушка решается на важный шаг и целует его, но тот отталкивает ее. Офицер Рене посещает школу, чтобы расследовать убийство Аннуш Рао. Выясняется, что когда-то она встречалась с Ааравом. Полиция все больше склоняется к версии, что бывший парень убил ее из ревности, а доказательств своей невиновности у героя нет. В момент отчаяния он получает очередное послание от Икс, который предлагает рискованный, но все же выход. Тем временем двоюродная сестра Киары Йеша обыгрывает Мэдди на соревнованиях по плаванию в школьном бассейне.