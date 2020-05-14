Menu
RejctX 2019 - 2020, season 2

Kinoafisha TV Shows RejctX Seasons Season 2

RejctX 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 14 May 2020
Production year 2020
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 40 minutes
"RejctX" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Непризнание» на школьной выпускной вечеринке Аарав встречает Киару на террасе. Девушка решается на важный шаг и целует его, но тот отталкивает ее. Офицер Рене посещает школу, чтобы расследовать убийство Аннуш Рао. Выясняется, что когда-то она встречалась с Ааравом. Полиция все больше склоняется к версии, что бывший парень убил ее из ревности, а доказательств своей невиновности у героя нет. В момент отчаяния он получает очередное послание от Икс, который предлагает рискованный, но все же выход. Тем временем двоюродная сестра Киары Йеша обыгрывает Мэдди на соревнованиях по плаванию в школьном бассейне.

Series rating

6.2
Rate 12 votes
RejctX List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 2 Episode 1
14 May 2020
Episode 2
Season 2 Episode 2
14 May 2020
Episode 3
Season 2 Episode 3
14 May 2020
Episode 4
Season 2 Episode 4
14 May 2020
Episode 5
Season 2 Episode 5
14 May 2020
Episode 6
Season 2 Episode 6
14 May 2020
Episode 7
Season 2 Episode 7
14 May 2020
Episode 8
Season 2 Episode 8
14 May 2020
