В 1 сезоне сериала «Непризнание» в центре событий оказывается подростковый рок-бэнд, организованный в элитной частной школе в Индии. Участники группы RejctX готовятся к выступлению на музыкальном конкурсе, однако накануне этого важного события странным образом исчезает солист Аарав. Его девушка Киара не верит, что он мог так подставить друзей, однако кое-то из одноклассников уверяет, что парень, никого не предупредив, уехал к родителям. Коллеги по группе злятся на предательство и решают участвовать в концерте без него. Однако в самый разгар конкурса обнаруживается тело повесившегося сверстника.