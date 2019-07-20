Menu
RejctX 2019, season 1

RejctX 18+
Season premiere 20 July 2019
Production year 2019
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 50 minutes
"RejctX" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Непризнание» в центре событий оказывается подростковый рок-бэнд, организованный в элитной частной школе в Индии. Участники группы RejctX готовятся к выступлению на музыкальном конкурсе, однако накануне этого важного события странным образом исчезает солист Аарав. Его девушка Киара не верит, что он мог так подставить друзей, однако кое-то из одноклассников уверяет, что парень, никого не предупредив, уехал к родителям. Коллеги по группе злятся на предательство и решают участвовать в концерте без него. Однако в самый разгар конкурса обнаруживается тело повесившегося сверстника.

Series rating

6.2
Rate 12 votes
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 1 Episode 1
20 July 2019
Episode 2
Season 1 Episode 2
25 July 2019
Episode 3
Season 1 Episode 3
1 August 2019
Episode 4
Season 1 Episode 4
8 August 2019
Episode 5
Season 1 Episode 5
15 August 2019
Episode 6
Season 1 Episode 6
22 August 2019
Episode 7
Season 1 Episode 7
22 August 2019
Episode 8
Season 1 Episode 8
22 August 2019
Episode 9
Season 1 Episode 9
22 August 2019
Episode 10
Season 1 Episode 10
22 August 2019
