Trackers 18+
Season premiere 27 October 2019
Production year 2019
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"Trackers" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Кровавый след» в центре событий оказывается немолодой темнокожий мужчина по имени Леммер. Он живет в Южно-Африканской Республике и пытается избавиться от последствий своих неправильных решений. Когда-то он сотрудничал с преступной группировкой, но теперь с криминальным прошлым покончено, а герой работает телохранителем. Он мечтает навсегда сложить оружие, обзавестись семьей и стать фермером. Но преступный мир не отпускает своих детей так просто. Во время рабочего задания Леммер сталкивается с контрабандистами, промышляющими редкими черными единорогами.

Series rating

6.4
Rate 11 votes
"Trackers" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
27 October 2019
Episode 2
Season 1 Episode 2
3 November 2019
Episode 3
Season 1 Episode 3
10 November 2019
Episode 4
Season 1 Episode 4
17 November 2019
Episode 5
Season 1 Episode 5
24 November 2019
Episode 6
Season 1 Episode 6
1 December 2019
TV series release schedule
