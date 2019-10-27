В 1 сезоне сериала «Кровавый след» в центре событий оказывается немолодой темнокожий мужчина по имени Леммер. Он живет в Южно-Африканской Республике и пытается избавиться от последствий своих неправильных решений. Когда-то он сотрудничал с преступной группировкой, но теперь с криминальным прошлым покончено, а герой работает телохранителем. Он мечтает навсегда сложить оружие, обзавестись семьей и стать фермером. Но преступный мир не отпускает своих детей так просто. Во время рабочего задания Леммер сталкивается с контрабандистами, промышляющими редкими черными единорогами.