Tolko o lyubvi 2012, season 1

Tolko o lyubvi season 1 poster
Только о любви 12+
Title Сезон 1
Season premiere 24 November 2012
Production year 2012
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 8 minutes
"Tolko o lyubvi" season 1 description

Действие происходит в конце 80-х гг в маленьком городе Заводске. Леся - красивая, одаренная, но очень своенравная девушка. После смерти родителей ее растила старшая сестра Катя – ради Леси она оставила мечту о сцене и работала за троих, чтобы Леся ни в чём не нуждалась. Вскоре после окончания школы красавицу Лесю позвал замуж влюбленный до безумия поклонник и девушка ответила согласием. Но вместо того, чтобы готовится к свадьбе, героиня целыми днями пропадает на вокзале, с тоской встречает поезда из Москвы и ждёт, что Он всё-таки вернётся…

"Tolko o lyubvi" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
24 November 2012
Серия 2
Season 1 Episode 2
24 November 2012
Серия 3
Season 1 Episode 3
24 November 2012
Серия 4
Season 1 Episode 4
24 November 2012
Серия 5
Season 1 Episode 5
25 November 2012
Серия 6
Season 1 Episode 6
25 November 2012
Серия 7
Season 1 Episode 7
25 November 2012
Серия 8
Season 1 Episode 8
25 November 2012
