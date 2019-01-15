В 1 сезоне сериала «История, которую следует прочесть в день, когда ты влюбишься» в центре событий оказывается школьная учительница Дзюнко Харуми. Женщине уже 32 года, однако она никогда не была влюблена и не выходила замуж. В юности Дзюнко больше занимала учеба и карьера, она мечтала поступить в университет Тодай. А позже она решила, что пора влюбленностей для нее уже в прошлом, и устроилась работать в школу. Но судьба преподносит ей неожиданный сюрприз – сразу троих парней, которые оказываются от нее без ума. Юри – дерзкий старшеклассник, Масаси – умный и хитрый кузен, а Ямасита – бывший одноклассник и нынешний коллега.