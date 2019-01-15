Menu
Hajimete Koi o Shita Hi ni Yomu Hanashi season 1 watch online

Hajimete Koi o Shita Hi ni Yomu Hanashi 16+
Season premiere 15 January 2019
Production year 2019
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"Hajimete Koi o Shita Hi ni Yomu Hanashi" season 1 description

В 1 сезоне сериала «История, которую следует прочесть в день, когда ты влюбишься» в центре событий оказывается школьная учительница Дзюнко Харуми. Женщине уже 32 года, однако она никогда не была влюблена и не выходила замуж. В юности Дзюнко больше занимала учеба и карьера, она мечтала поступить в университет Тодай. А позже она решила, что пора влюбленностей для нее уже в прошлом, и устроилась работать в школу. Но судьба преподносит ей неожиданный сюрприз – сразу троих парней, которые оказываются от нее без ума. Юри – дерзкий старшеклассник, Масаси – умный и хитрый кузен, а Ямасита – бывший одноклассник и нынешний коллега.

Series rating

6.8
Rate 11 votes
"Hajimete Koi o Shita Hi ni Yomu Hanashi" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Episode 1
15 January 2019
Episode 2
22 January 2019
Episode 3
29 January 2019
Episode 4
5 February 2019
Episode 5
12 February 2019
Episode 6
19 February 2019
Episode 7
26 February 2019
Episode 8
5 March 2019
Episode 9
12 March 2019
Episode 10
19 March 2019
