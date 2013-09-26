Menu
Russian
The Michael J. Fox Show 2013 - 2014, season 1

The Michael J. Fox Show season 1 poster
The Michael J. Fox Show 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 26 September 2013
Production year 2013
Number of episodes 22
Runtime 11 hours 0 minute
"The Michael J. Fox Show" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Шоу Майкла Дж. Фокса» популярный телеведущий Майк Генри узнает, что он страдает болезнью Паркинсона и не может больше заниматься любимым делом. Скрепя сердце мужчина отказывается от своей блестящей карьеры в пользу воспитания детей, семейного уюта и загородного дома на свежем воздухе. Однако время идет, а Майку не становится хуже. Через пять лет он решает, что уже достаточно здоров, чтобы вернуться в шоу-бизнес. Тем более что без прайм-тайма и прямого эфира ему уже буквально жизнь не мила. Но выясняется, что теперь звезде преклонных лет придется заново зарабатывать имя и известность.

Series rating

6.4
Rate 11 votes
"The Michael J. Fox Show" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Pilot
Season 1 Episode 1
26 September 2013
Neighbor
Season 1 Episode 2
26 September 2013
Art
Season 1 Episode 3
3 October 2013
Hobbies
Season 1 Episode 4
10 October 2013
Interns
Season 1 Episode 5
17 October 2013
Teammates
Season 1 Episode 6
24 October 2013
Golf
Season 1 Episode 7
31 October 2013
Bed Bugs
Season 1 Episode 8
7 November 2013
Homecoming
Season 1 Episode 9
14 November 2013
Thanksgiving
Season 1 Episode 10
21 November 2013
Christmas
Season 1 Episode 11
12 December 2013
Party
Season 1 Episode 12
2 January 2014
Secret
Season 1 Episode 13
9 January 2014
Couples
Season 1 Episode 14
16 January 2014
Sochi
Season 1 Episode 15
23 January 2014
Surprise!
Season 1 Episode 16
12 March 2014
Co-Op
Season 1 Episode 17
19 March 2014
Biking
Season 1 Episode 18
26 March 2014
Health
Season 1 Episode 19
2 April 2014
Brandon
Season 1 Episode 20
9 April 2014
Dinner
Season 1 Episode 21
16 April 2014
Changes
Season 1 Episode 22
23 April 2014
TV series release schedule
