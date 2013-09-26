В 1-м сезоне сериала «Шоу Майкла Дж. Фокса» популярный телеведущий Майк Генри узнает, что он страдает болезнью Паркинсона и не может больше заниматься любимым делом. Скрепя сердце мужчина отказывается от своей блестящей карьеры в пользу воспитания детей, семейного уюта и загородного дома на свежем воздухе. Однако время идет, а Майку не становится хуже. Через пять лет он решает, что уже достаточно здоров, чтобы вернуться в шоу-бизнес. Тем более что без прайм-тайма и прямого эфира ему уже буквально жизнь не мила. Но выясняется, что теперь звезде преклонных лет придется заново зарабатывать имя и известность.