В 1 сезоне сериала «Сидоровы» поначалу складывается ощущение, что жизнь Сидоровых не отличается от жизни любой другой российской семьи. Но однажды все меняется. Герои внезапно понимают, что не принадлежат сами себе. Они всегда находятся в квартире, сталкиваются со смешными ситуациями и слышат, как над ними смеются люди. Оказалось, что Сидоровы являются героями комедийного сериала. Теперь главная цель членов семьи — любыми силами покинуть ситком и вернуться в реальную жизнь. Но сделать это будет непросто, ведь в том, чтобы сериал продолжался, заинтересовано немалое количество людей.