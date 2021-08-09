Menu
Russian
Samogonschicy 2021, season 1

Самогонщицы 18+
Title Сезон 1
Season premiere 9 August 2021
Production year 2021
Number of episodes 10
Runtime 1 hour 50 minutes
В 1 сезоне сериала «Самогонщицы» Аня Карпухина работает на ликеро-водочном заводе. Однажды она решает сама изготовить водку, за что получает огромный штраф, после чего ее увольняют. Девушка при содействии двух подруг решает продавать свою продукцию. Директор завода Игорь Проскудин, циничный бизнесмен из Москвы, узнает, что в городе из-под полы продают потрясающую водку. Он хочет проучить «самогонщиков», но влюбляется в Аню, которую его усилиями к этому времени уже арестовали. В романтической истории принимают активное участие преданные подруги, пьющие сотрудники правоохранительных органов и коррумпированные госслужащие.

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
9 August 2021
Серия 2
Season 1 Episode 2
9 August 2021
Серия 3
Season 1 Episode 3
10 August 2021
Серия 4
Season 1 Episode 4
10 August 2021
Серия 5
Season 1 Episode 5
11 August 2021
Серия 6
Season 1 Episode 6
11 August 2021
Серия 7
Season 1 Episode 7
12 August 2021
Серия 8
Season 1 Episode 8
12 August 2021
Серия 9
Season 1 Episode 9
13 August 2021
Серия 10
Season 1 Episode 10
13 August 2021
