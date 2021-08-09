В 1 сезоне сериала «Самогонщицы» Аня Карпухина работает на ликеро-водочном заводе. Однажды она решает сама изготовить водку, за что получает огромный штраф, после чего ее увольняют. Девушка при содействии двух подруг решает продавать свою продукцию. Директор завода Игорь Проскудин, циничный бизнесмен из Москвы, узнает, что в городе из-под полы продают потрясающую водку. Он хочет проучить «самогонщиков», но влюбляется в Аню, которую его усилиями к этому времени уже арестовали. В романтической истории принимают активное участие преданные подруги, пьющие сотрудники правоохранительных органов и коррумпированные госслужащие.