Scrublands 2023, season 1

Scrublands
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 16 November 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Scrublands" season 1 description

В 1 сезоне сериала Scrublands события разворачиваются в маленьком городе под названием Риверсенд. Однажды обаятельный молодой священнослужитель неожиданно начинает палить по своим прихожанам, убив пять человек. Через год после катастрофы репортер Мартин Скарсден приезжает в эти края, чтобы написать то, что должно было стать простым очерком, посвященным годовщине трагедии. Когда профессиональные инстинкты героя срабатывают, он копает глубже. Ранее утвержденный план материала начинает разваливаться, и Мартин попадает в западню. Ему предстоит гонка не на жизнь, а на смерть, чтобы раскрыть правду об этом загадочном деле.

Series rating

6.9
Rate 13 votes
Scrublands List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 1 Episode 1
16 November 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
16 November 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
16 November 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
16 November 2023
TV series release schedule
