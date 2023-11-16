В 1 сезоне сериала Scrublands события разворачиваются в маленьком городе под названием Риверсенд. Однажды обаятельный молодой священнослужитель неожиданно начинает палить по своим прихожанам, убив пять человек. Через год после катастрофы репортер Мартин Скарсден приезжает в эти края, чтобы написать то, что должно было стать простым очерком, посвященным годовщине трагедии. Когда профессиональные инстинкты героя срабатывают, он копает глубже. Ранее утвержденный план материала начинает разваливаться, и Мартин попадает в западню. Ему предстоит гонка не на жизнь, а на смерть, чтобы раскрыть правду об этом загадочном деле.